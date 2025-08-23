پخش زنده
استاندار زنجان در سفر به روستای قینرجه از توابع بخش مرکزی شهرستان زنجان، ضمن دیدار با اهالی و بررسی مشکلات منطقه، دستور تکمیل پروژههای تأمین آب شرب، مرمت پل ورودی و بازسازی حمام تاریخی این روستا را صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛سفیر ایران در افغانستان و استاندار زنجان و جمعی از مسئولان استانی از روند طرح مرمت و احیای حمام قینرجه زنجان بازدید کردند.
صادقی گفت: تسریع در روند تکمیل عملیات مرمت حمام تاریخی قینرجه باید در اولویتهای ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی زنجان قرار گیرد.
استاندار زنجان در پایان این سفر تأکید کرد: ظرف سه ماه آینده بار دیگر به روستای قینرجه سفر کرده و روند بهرهبرداری از پروژههای یاد شده را به صورت میدانی پیگیری خواهم کرد.
علیرضا بیگدلی سفیر ایران در افغانستان در این بازدید گفت: بنابراین حفاظت از محوطهها و بناهای تاریخی و باستانی مسئولیتی است که نباید نسبت به آن بیتوجهی کرد، زیرا این آثار نشاندهنده هویت و نماد فرهنگ یک ملت است و باید زنده و سرپا نگاه داشته شوند.
حمام تاریخی قینرجه که در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده و قدمت آن به دوره قاجاریه بازمیگردد، از مهمترین ظرفیتهای گردشگری و میراثی این منطقه به شمار میرود. مرمت و بهرهبرداری دوباره از این اثر میتواند زمینهساز رونق گردشگری روستا باشد.