ویژه برنامه «از مامان بگو» امروز شنبه اول شهریور، میزبان خانواده شهید مهدی شعبانی خواهد بود؛ جوانی وارسته، حافظ قرآن و خادم چایخانه حرم امام رضا (ع) که زندگیش را در مسیر خدمت، معنویت و اخلاص گذراند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، او پس از آخرین شیفت خادمی در حرم مطهر رضوی، در حمله رژیم جنایتکار صهیونیستی به فیض شهادت نائل آمد و نامش در شمار خادمان شهید امام رضا (ع) ماندگار شد.

در این قسمت از برنامه، خانواده شهید شعبانی با روایتی صمیمی و کمتر شنیده‌شده، از ایمان، اخلاق و سبک زندگی فرزندشان سخن خواهند گفت؛ جوانی که حضورش در کنار حرم مطهر، آینه‌ای از عشق به اهل‌بیت (ع) و پایبندی به اصول انسانی و دینی بود.

«از مامان بگو» با اجرای محیا اسناوندی و نیکا خسروآبادی در فضایی صمیمانه به بازخوانی بخشی از فرهنگ ایثار و نقش الهام‌بخش مادران شهدا می‌پردازد.

این برنامه به تهیه‌کنندگی سید یزدان ملک‌آبادی، شنبه اول شهریور حوالی ساعت ۲۲ از شبکه دو سیما پخش می‌شود و بازپخش آن روز بعد ساعت ۸ و ۱۴ خواهد بود.