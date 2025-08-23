در ایام سوگواری شهادت علی بن موسی الرضا (ع)، شبکه قرآن و معارف سیما با پخش مجموعه‌ای از مستند‌های معنوی، روایتی بصری از عشق، ارادت و خادمی به پیشگاه هشتمین اختر تابناک امامت و ولایت ارائه می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مستند «با پای دل» بامداد روز شنبه، (۱ شهریور) ساعت ۲:۴۵ از شبکه قرآن پخش خواهد شد.

این مستند، سفری تصویری است به همراهی جمعی از جانبازان سرافراز دوران دفاع مقدس که با دل‌هایی لبریز از ایمان و ارادت، به دعوت روابط عمومی آستان قدس رضوی، قدم در مسیر زیارت امام مهربانی‌ها نهاده‌اند.

مستند «فرش‌هایی برای عرش» نیز روز شنبه ساعت ۹ صبح و با تکرار در همان روز ساعت ۱۹:۳۰، بر روی آنتن شبکه قرآن ومعارف سیما خواهد رفت.

این مستند ۴۵ دقیقه‌ای، روایتگر سبک زندگی و اخلاص خادمان جوان حرم مطهر رضوی است؛ خادمانی که دست در دست اخلاص و دل در گرو خدمت نهاده‌اند تا فرش‌هایی از ارادت زیر پای زائران پهن کنند؛ فرش‌هایی که تا عرش امتداد یافته‌اند؛ و مستند «قدم به راه گذار»، ساعت ۲۱ شب شنبه و با تکرار در روز بعد ساعت ۱۴، برای بینندگان پخش خواهد شد.

این اثر با کارگردانی «هادی زهره‌کاشانی»، روایتی از دلدادگی عاشقانی است که پای پیاده راهی مشهدالرضا شده‌اند.