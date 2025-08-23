معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور با ترسیم فضای دانش بنیان کشور گفت: دولت درصدد احیای رشد علمی دهه ۸۰ شمسی در کشور است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، حسین افشین روز امروز در جریان بادید از یک واحد صنعتی در استان با گرامی داشت هفته دولت و شهدای جنگ ۱۲ روزه گفت: آذربایجان شرقی از استان‌های دانش بنیان و نخبه پرور است که رتبه پنجم کشور را با ۳۶۶ شرکت دانش بنیان دارد.

وی با اشاره به فعالیت ۱۰ هزار شرکت دانش بنیان در کشور اظهار کرد: هر چند آذربایجان شرقی با توجه جمعیت حدود چهار میلیونی از نظر تعداد شرکت کمی از متوسط کشوری پائین‌تر است، اما از لحاظ کیفیت، شرکت‌های استان در رده بالا هستند که سال گذشته ۸۵ هزار میلیارد تومان درآمد داشتند و سهم محصولات دانش بنیان از این رقم ۱۲ هزار میلیارد تومان است.

وی با اشاره به رکود علمی کشور در دهه ۹۰ شمسی اعلام کرد: از نظر خروجی نوآوری که محصول نخبگان است رتبه ۳۸ جهانی را داریم، اما در زمینه ورودی رتبه کشورمان ۱۳۸ هست در مجموع رتبه ۶۴ داریم و باید بین ورودوی و خروجی (خلاقیت و عملکرد نهادها) تعامل ایجاد کنیم.

افشین با اشاره به ظرفیت‌های کشور از جمله نیروی انسانی خلاق گفت: رتبه‌های برتر کشور در المیپاد‌های مختلف نشانه این ظرفیت است.

وی با بیان اینکه کسانی که جهاد صنعتی می‌کنند ثروت آفرینی می‌کنند اظهارکرد: دنبال اقتصاد چرخشی هستیم تا زنجیره دانش بنیان تکمیل شود و ما هم آماده کمک هستیم.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور در سفری یک روزه صبح امروز وارد تبریز شد و با حضور در گلزار شهدای این شهر به مقام شامخ شهدا ادای احترام کرد.