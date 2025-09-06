معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی زنجان اعلام کرد که این استان، پس از اصفهان، دومین قطب بزرگ تولید گوشت بوقلمون در ایران است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی زنجان گفت: زنجان با برخورداری از اولین و بزرگ‌ترین زنجیره تولید بوقلمون کشور، نقش کلیدی در تامین نیاز داخلی و توسعه صادرات این محصول ایفا می‌کند. بهداشت، تغذیه اصولی و فناوری‌های نوین، کلید موفقیت این استان در افزایش راندمان تولید و کاهش تلفات بوده است.

صادقی افزود:استان زنجان با داشتن شرایط اقلیمی مناسب، منابع آب کافی و زیرساخت‌های قوی، به قطب مهمی در صنعت پرورش بوقلمون ایران تبدیل شده و پس از اصفهان، رتبه دوم تولید این محصول را داراست.

وی ادامه داد: این استان صاحب اولین و بزرگترین زنجیره تولید بوقلمون کشور است که تمامی مراحل پرورش تا بسته‌بندی را با رعایت استاندارد‌های بالا پوشش می‌دهد و محصولاتش قابلیت رقابت در بازار‌های داخلی و خارجی را دارند.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی زنجان گفت:بیش از ۳۰ درصد گوشت بوقلمون کشور در زنجان کشتار و توزیع می‌شود که بخش عمده‌ای از آن به سایر استان‌ها ارسال می‌ شود.

وی گفت: هم اکنون ۵ واحد پرورش بوقلمون مادر با ظرفیت ۳۷ هزار و ۸۰۰ قطعه و ۳۴ واحد پرورش بوقلمون گوشتی با ظرفیت ۲۵۱ هزار و ۶۸۰ قطعه در زنجان فعال هستند.

صادقی افزود: علاوه بر تامین نیاز داخلی، این استان ظرفیت قابل توجهی برای صادرات به کشور‌های همسایه و بازار‌های جهانی دارد که می‌تواند منجر به ارزآوری، اشتغال‌زایی و توسعه اقتصادی منطقه شود.