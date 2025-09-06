پخش زنده
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی زنجان اعلام کرد که این استان، پس از اصفهان، دومین قطب بزرگ تولید گوشت بوقلمون در ایران است
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی زنجان گفت: زنجان با برخورداری از اولین و بزرگترین زنجیره تولید بوقلمون کشور، نقش کلیدی در تامین نیاز داخلی و توسعه صادرات این محصول ایفا میکند. بهداشت، تغذیه اصولی و فناوریهای نوین، کلید موفقیت این استان در افزایش راندمان تولید و کاهش تلفات بوده است.
صادقی افزود:استان زنجان با داشتن شرایط اقلیمی مناسب، منابع آب کافی و زیرساختهای قوی، به قطب مهمی در صنعت پرورش بوقلمون ایران تبدیل شده و پس از اصفهان، رتبه دوم تولید این محصول را داراست.
وی ادامه داد: این استان صاحب اولین و بزرگترین زنجیره تولید بوقلمون کشور است که تمامی مراحل پرورش تا بستهبندی را با رعایت استانداردهای بالا پوشش میدهد و محصولاتش قابلیت رقابت در بازارهای داخلی و خارجی را دارند.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی زنجان گفت:بیش از ۳۰ درصد گوشت بوقلمون کشور در زنجان کشتار و توزیع میشود که بخش عمدهای از آن به سایر استانها ارسال می شود.
وی گفت: هم اکنون ۵ واحد پرورش بوقلمون مادر با ظرفیت ۳۷ هزار و ۸۰۰ قطعه و ۳۴ واحد پرورش بوقلمون گوشتی با ظرفیت ۲۵۱ هزار و ۶۸۰ قطعه در زنجان فعال هستند.
صادقی افزود: علاوه بر تامین نیاز داخلی، این استان ظرفیت قابل توجهی برای صادرات به کشورهای همسایه و بازارهای جهانی دارد که میتواند منجر به ارزآوری، اشتغالزایی و توسعه اقتصادی منطقه شود.