رئیس آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری دزفول از غرق شدن =جوان ۲۵ ساله اهل و ساکن اهواز در رودخانه دز این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، روح الله بهشتی فرد گفت: طی تماس شهروندی با سامانه ۱۲۵ سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری دزفول، گزارش غرق شدن جوانی حدودا ۲۵ ساله اهل و ساکن اهواز در رودخانه دز این شهرستان اطلاع رسانی شد.

وی افزود: پس از دریافت گزارش بلافاصله اکیپ غواصی سازمان از ایستگاه عملیاتی شماره ۱ به محل حادثه واقع در بوستان ساحلی علی کله اعزام و بلافاصله اقدام به جست‌و‌جو و در این محدوده نمودند.

بهشتی فرد ادامه داد: گروه‌های اعزامی آتش نشانان به سرعت در محل حادثه حاضر شدند و اقدام به غواصی و گشت زنی در این محدوده کردند، ولی پس از دو ساعت تلاش متاسفانه بدون نتیجه به کار خود پایان دادند.

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری دزفول تصریح کرد: علی رغم وجود تابلو‌های هشدار دهنده و هشدار‌های مکرر سازمان آتش نشانی مبنی بر رعایت اصول ایمنی و شنا نکردن در مکان‌های ممنوعه، متاسفانه باز هم شاهد حوادث تلخ هستیم که لازم است همشهریان محترم، گردشگران و میهمانان عزیز بر اهمیت این موضوع توجه نموده تا ایمن بمانند.