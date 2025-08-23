به مناسبت سالروز شهادت شهید «سیدعلی اندرزگو»، شبکه قرآن و معارف سیما با پخش مستند «نیمه پنهان ماه»، یاد و خاطره این روحانی مبارز را گرامی می‌دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در این قسمت از مستند «نیمه پنهان ماه» که یکشنبه (۲ شهریور)، ساعت ۸:۰۵ صبح روی آنتن می‌رود، زندگی و مبارزات شهید اندرزگو از زاویه‌ای دیگر بازخوانی می‌شود.

خانم «کبری سیل‌سه‌پور»، همسر این شهید، مهمان برنامه است و در گفت‌وگویی صمیمی، از لحظات کمتر شنیده‌شده زندگی مشترک‌شان، نحوه آشنایی، روز‌های پرفراز و نشیب مبارزه و وداع‌های تلخ پیش از عملیات‌ها سخن می‌گوید.

مجموعه مستند «نیمه پنهان ماه» با نگاهی به زندگی شهدا از زبان همسران‌شان، تلاش دارد روایت‌هایی کمتر دیده‌شده از دل تاریخ انقلاب را به تصویر بکشد.

شهید سیدعلی اندرزگو (۱۳۱۸–۱۳۵۷ش)، روحانی مبارز و از چهره‌های شاخص نهضت اسلامی، سال‌ها تحت تعقیب ساواک بود.

او با هوشیاری و فداکاری، توانست از دام مأموران امنیتی بگریزد و در دل مبارزات مردمی حضوری مؤثر داشته باشد.

سرانجام در سوم شهریور ۱۳۵۷، در یکی از خیابان‌های تهران به دست مأموران رژیم پهلوی شناسایی و به شهادت رسید.