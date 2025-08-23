به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز ، رئیس بنیاد مسکن کشور در سفر به استان البرز گفت: در سال جدید در شهر‌های زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت ۵۰ هزار واحد زمین و در روستا‌ها ۶۰ هزار واحد زمین برای ساخت مسکن محرومان تملک شد.

غلامرضا صالحی گفت: تامین زمین برای ساخت مسکن محرومان در دستور کار قرار دارد ودر کشور و در شهر‌های زیر ۲۵ هزار نفر، ۵۰ هزار واحد زمین برای ساخت مسکن قشرهای کم درآمد با همکاری سازمان ملی زمین و مسکن انجام شد و در روستا‌ها نیز با همکاری منابع طبیعی و راه و شهرسازی، ۶۰ هزار هکتار زمین شناسایی شد.

وی اضافه کرد: تملک حدود ۴۰ هزار هکتار از این ۶۰ هزار هکتار قطعی شده و برای ساخت مسکن اقشار کم درآمد و گروه‌های حمایتی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

رئیس بنیاد مسکن کشور با اشاره به ساخت مسکن محرومان در سطح کشور تصریح کرد: در سال گذشته رکورد جدیدی به ثبت رسید و ساخت بیش از ۱۶ هزار واحد مسکن در شهر‌ها و ۱۴ هزار واحد در روستا‌ها آغاز شد، امسال نیز در کشور همین برنامه ادامه دارد، ۳ هزار واحد مسکن محرومان در شهر‌ها و روستا‌ها ساخته خواهد شد.

غلامرضا صالحی ادامه داد: اعتبار مسکن محرومان با همکاری بین سازمان برنامه و بودجه و بنیاد مسکن در سال گذشته مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان بود که حدودا همین مبلغ نیز از منابع داخلی بنیاد توزیع شد که ۱۰۰ درصد آن تخصیص یافت و امسال این رقم اعتباری به ۱ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که تاکنون حدود ۵۰ درصد از این مبلغ تخصیص یافته و مابقی نیز در ماه‌های آینده تخصیص خواهد یافت و بنیاد مسکن هم نیز از محل فروش زمین‌های حساب ۱۰۰ به همین میزان اختصاص خواهد داد تا بتوانیم یک حرکت مهم و بزرگی را انجام دهیم.