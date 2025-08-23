به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، این کارخانه با ظرفیت تولید ۱۲۰۰ تن کنسانتره میوه در روز، با هدف افزایش ارزآوری، اشتغالزایی پایدار و توسعه زنجیره ارزش در صنایع غذایی راه‌اندازی شده است.

حسین افشین معاون علمی رئیس جمهور در این مراسم به رشد علمی کشور در دهه ۸۰ و رکود آن در دهه ۹۰ اشاره کرد و افزود: برنامه‌ریزی برای توسعه زیرساخت‌ها با هدف رشد علمی تأثیرگذار در حال انجام است. وی با مقایسه رتبه ایران در ورودی و خروجی نوآوری، گفت: رتبه ما در خروجی نوآوری حدود ۳۸ است، در حالی که در ورودی نوآوری رتبه ۱۳۸ را داریم. در مجموع رتبه GII ما رتبه ۶۴ است ما باید بتوانیم تعادلی بین ورودی و خروجی نوآوری ایجاد کنیم.

وی دو شاخصه اصلی موفقیت ایران را طبیعت غنی و نیروی انسانی خلاق دانست و به کسب رتبه اول دنیا توسط دانش‌آموزان ایرانی با پنج مدال طلا در المپیاد نجوم اشاره کرد و گفت: این موفقیت‌ها نشان می‌دهد که سیستم نخبه‌پرور ما بسیار مستعد است و با همت دولت، بخش خصوصی و مجلس می‌توانیم به خروجی‌های مؤثر دست پیدا کنیم.

معاون علمی رئیس‌جمهور با تأکید بر لزوم حرکت به سمت اقتصاد چرخشی اظهار کرد: بسیار ارزشمند است که تفاله‌های میوه این کارخانه تبدیل به مواد غذایی باارزش شوند. این همان معنای واقعی یک مجموعه دانش‌بنیان است و ما از تکمیل این فرآیند حمایت خواهیم کرد.

بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی نیز در این مراسم، افتتاح کارخانه را نمونه‌ای از سیاست دولت در توسعه فناوری‌های نوین و اقتصاد دانش‌بنیان دانست و گفت: این استان سهم مهمی در صنایع غذایی و تبدیلی کشور دارد و ۵۵ درصد تولید شیرینی و شکلات کشور در این استان صورت می‌گیرد. این واحد تولیدی با رویکرد صادرات‌محور، یک واحد ارزش‌آفرین و تکمیل‌کننده زنجیره تولید است که از خام‌فروشی جلوگیری می‌کند.

روح‌الله متفکر آزاد نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی هم در این مراسم با تأکید بر همکاری مجلس با دولت اظهار کرد: در مجلس هر کمکی که برای دولت جمهوری اسلامی لازم باشد، انجام خواهیم داد.

این نماینده مجلس همچنین بر لزوم حمایت همه‌جانبه نهاد‌های حاکمیتی از بخش تولید و اقتصاد دانش‌بنیان تأکید کرد و این اقدام را برای پیشرفت کشور ضروری دانست.