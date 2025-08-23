به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، سرپرست ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختیاری گفت: ششمین سمینار کشوری تشکل‌های صعود سبز کوهنوردان ایران به میزبانی خانمیرزا و بخش ارمند با حضور ۲۰۰ نفر از نمایندگان صعود سبز کوهنوردان ایران، اساتید، پژوهشگران محیط زیست و همیاران طبیعت برگزار شد.

حسین زمانی افزود: حفاظت از محیط زیست، مدیریت بحران و چهار کارگاه آموزشی اطفا حریق، شناخت و حفاظت از محیط زیست کوهستان، شناخت و برخورد با حیوانات وحشی در محیط زیست، مواظبت از طبیعت کوهستان و محیط زیست کوهستان از موضوعات این همایش بود.