به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار فریمان گفت: مراسم علم خبری و علم گردانی همزمان با ایام شهادت اباعبدالله الحسین (ع) در بیشتر روستاهای بخش مرکزی فریمان آغاز می شود و عزاداران حسینی در آخرین برنامه خود با حضور در روستای قلعه سنگی با سلام و صلوات وارد روستای میزبان می شوند و علم های خود را با احترام تقدیم یکدیگر می کنند.

مهدی ناصری افزود: این مراسم معنوی که در فریمان قدمتی ۱۰۵ ساله دارد، در سالروز شهادت امام علی بن موسی الرضا (ع) با عزاداری و سوگواری و ابراز ارادت مردم به اهل بیت عصمت و طهارت پایان می یابد.

وی ادامه داد: در مجموع در این مراسم معنوی بیش از ۲۰ هزار نفر از روستاهای مختلف فریمان شرکت کردند.