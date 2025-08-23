به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، بر اساس آخرین نقشه های پیش یابی هواشناسی، تا روز سه شنبه روند افزایش دما در سطح استان پیش بینی می شود.

همچنین تا روز چهارشنبه(بویژه در صبحگاه و شامگاه)، جریانات جنوبی سبب افزایش رطوبت و شرجی در سواحل و مناطق جنوب شرقی و تا حدودی در بخش هایی از مرکز استان خواهند شد.

تا روز دوشنبه نیز در مناطق جنوب شرقی استان سرعت وزش بادها طی ساعاتی بصورت متوسط خواهد بود.

در شبانه روز گذشته شوش با دمای 46.4 و ایذه با دمای 20.6 درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین وخنکترین نقاط استان گزارش شده اند.