سری دوم مسابقه تلویزیونی «خانه» با محوریت هویت پیشرفت ایران و در قالب چالش‌های نقش مخفی، از سه شنبه ۴ شهریور ماه از شبکه یک سیما روی آنتن می‌رود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سری دوم مسابقه «خانه» به تهیه‌کنندگی مرکز سیمرغ و با اجرای امیرمحمد زند آماده پخش شده است.

این برنامه در قالب ۴۰ قسمت ۴۸ دقیقه‌ای تولید شده و در هر قسمت موضوعاتی، چون علم و فناوری، کشاورزی، اقتصاد، ورزش و دیگر عرصه‌های پیشرفت ایران مورد توجه قرار می‌گیرد.

ساختار این فصل از «خانه» با الهام از بازی‌های نقش مخفی طراحی شده است. در هر قسمت، شرکت‌کنندگان با مجموعه‌ای از پرسش‌ها و چالش‌ها مواجه می‌شوند و باید در قالب بازی و تعامل گروهی به پاسخ درست دست پیدا کنند.

سری دوم مسابقه «خانه» تولید مرکز سیمرغ است و از سه شنبه ۴ شهریور ماه، روز‌های شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه یک سیما پخش می‌شود.

همچنین تکرار برنامه در دو نوبت، ساعت ۰۰:۳۰ بامداد و ۱۱:۰۰ صبح روز بعد در نظر گرفته شده است.