به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ اداره کل زندان‌های آذربایجان غربی در اجرای سیاست اشتغال صنعت محور کارگاه‌ها، کارخانجات و گلخانه‌های زیادی برای انجام کار‌های تولیدی، صنعتی و کشاورزی زندانیان احداث و راه اندازی کرده است.

در بخش اشتغال صنعت محور زندانیان نیز با مشارکت بنیاد تعاون زندانیان آذربایجان غربی و یک شرکت مادر تخصصی صنعتی در شهرک صنعتی ارومیه، فرصت اشتغال برای ۲۰۰ زندانی ایجاد شد.



دو سالن مجزای در فاز سه شهرک صنعتی ارومیه با مشارکت بنیاد تعاون زندانیان آذربایجان غربی و هلدینگ ساخت تریلر، تانکر و محور‌های ماشین آلات سنگین ایجاد می‌شود.

این دو واحد صنعتی با هدف تولید قطعات کشنده‌های سنگین در ابعاد بیش از هزار و ۱۰۰ متر مربع ایجاد می‌شود و تا یک ماه آینده با استقرار دستگاه‌های صنعتی فرصت اشتغال مولد برای بیش از ۲۰۰ مددجوی علاقه‌مند فراهم می‌شود.

اشتغال ۲۰ مددجوی زندان ارومیه در مجتمع کشاورزی و دامداری

همچنین دریک مجتمع کشت گوجه فرنگی و سیستم نوین گلخانه‌ای هیدروپونیک و پرورش اسب، غاز و قو در بالانج ارومیه ۲۰ مددجوی زندانی برای اشتغال پایدار در این محل استقرار و اسکان یافتند تا در دو شیفت ده نفره مقدمات اشتغال مولد ۲۰ نفر فراهم شود.

این مجتمع به ابعاد ۱۵ هکتار به مساحت با ۱۰۰ هزار متر مربع است و دو سالن بزرگ گلخانه‌ای برای کشت گوجه فرنگی دارد.

در این مجتمع با تسهیلات بنیاد تعاون زندانیان آذربایجان غربی برای ۲۰ زندانی زمینه اشتغال در حوزه پرورش اسب، غاز و قو فراهم شد.

