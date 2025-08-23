به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، آیین پرشور و معنوی پیاده‌ روی جاماندگان حرم با حضور هزاران نفر از مردم غیور و عاشقان اهل بیت (ع) در شهرستان قوچان برگزار شد.

شرکت‌ کنندگان در این مراسم که شامل مردان، زنان و کودکان بودند، از نخستین ساعات صبح در میدان امام خمینی (ره) شهر قوچان تجمع کردند و سپس با نیایش و خواندن زیارتنامه، مسیر ۱۰ کیلومتری تا بقعه متبرکه امامزاده سلطان ابراهیم (ع) در شهر کهنه را با پای پیاده و در حالی که پرچم‌ های سیاه به نشانه عزا و نوحه‌ خوانی در سوگ حضرت ثامن الحجج (ع) بر دوش می‌ کشیدند، طی کردند.

این حرکت عظیم مردمی که هر ساله به یادبود جاماندگان کاروان امام رضا (ع) و ابراز وفاداری به ساحت اهل بیت عصمت و طهارت (ع) برگزار می‌ شود، جلوه‌ ای باشکوه از ارادت عمیق مردم قوچان به امام هشتم شیعیان است.

موکب‌ های مردمی و کارکنان نهادهای مختلف از جمله بخشداری قوچان عتیق، شهرداری شهر کهنه، جمعیت هلال احمر، اورژانس، نیروی انتظامی و راهور در طول مسیر به زائران پیاده خدمت رسانی کردند.