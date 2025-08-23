پخش زنده
شاخص کل بورس تهران با کاهش ۴ هزار و ۲۵۴ واحدی به سطح ۲ میلیون و ۴۷۰ هزار و ۹۵۸ واحد رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شاخص هموزن با رشد ۵۵۹ واحدی به ۷۶۸ هزار و ۵۴۰ واحد افزایش یافت.
ارزش معاملات بازار بورس در پایان معاملات امروز به ۶ هزار و ۱۱۷ میلیارد تومان رسید.
تعداد نمادهای مثبت ۳۳ نماد (۳۸ درصد) و نمادهای منفی ۵۵۱ نماد (۶۲ درصد) بود.
همچنین در معاملات امروز، شاهد خروج ۳۵۵ میلیارد تومان پول حقیقی از معاملات خرد بودیم و ۲۹۰ میلیارد تومان پول حقیقی نیز از صندوقهای درآمد ثابت خارج شد.
در میان نمادها، "نوری" با تاثیر منفی ۱۹۶۳ واحد، بیشترین تأثیر منفی را بر شاخص کل داشت.