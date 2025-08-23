پخش زنده
نماینده ولی فقیه در گیلان گفت: گیلان به دلیل داشتن موقعیت و طبیعت منحصربهفرد و مردمی خونگرم و مهمان نواز، از مهمترین مقاصد گردشگری در کشور است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ آیت الله رسول فلاحتی در دیدار صمیمانه سید رضا صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، با اشاره به آموزههای دینی، گفت: برای پیشرفت در این حوزه، داشتن برنامه از داشتن امکانات هم مهمتر است و مسولان استانی برای رسیدن به قلههای رشد، باید هدف و راهکارهای مشخص و مدون داشته باشند.
وی به مدیریت خوب کشور در جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد و افزود: با دستاوردهای مدیریتی مسئولان در این دوره با همراهی مردم، میتوان به موفقیت مدیریت اسلامی بیش از پیش پی برد.
نماینده ولی فقیه در گیلان در این نشست همچنین به اهمیت سفر و دستاوردهای گردشگری اشاره کرد و گفت: سفر علاوه بر آرامش خاطر، در علم آموزی و افزایش دانش و آگاهی هم نقش موثری دارد و لازم است شرایط افزایش سفر در جامعه فراهم شود.
آیت الله رسول فلاحتی گسترش روابط با کشورهای همسایه را مهم دانست و افزود: این امر میتواند موجب افزایش ورود و حضور گردشگر خارجی در گیلان، رونق اقتصادی و اشتغالزایی در استان شود.
وی از مسولان امر خواست با انتصاب مدیران قدرتمند و توانا، برای رشد و بالندگی این حوزه تلاش کنند.
سید رضا صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هم در این دیدار گفت: گیلان میتواند با توسعه زیرساختهای گردشگری، علاوه بر جذب گردشگران داخلی، در توسعه گردشگری خارجی هم گامهای بلندی بردارد.
وی افزود: رشت مرکز گیلان، یکی از مراکز اصلی جذب گردشگر است و لازم است برای بهبود زیر ساختها و ظرفیتهای آن سرمایه گذاری شود.
وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: در سفر به گیلان، تلاش میکنیم تا بخشی از مشکلات حوزه گردشگری استان را برطرف کنیم.
هادی حق شناس استاندار گیلان نیز در این دیدار گفت: طبیعت زیبا و بکر موجب شده گیلانیها در تمام مدت سال، میزبان مردم از دورترین نقاط کشور باشند.
وی به اهمیت و رونق صنعت گردشگری در گیلان اشاره کرد و افزود: برای توسعه استان در این حوزه، از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم کرد و در تلاشیم با جذب سرمایه گذار، زمینه توسعه بیشتر استان را در این خصوص فراهم کنیم.