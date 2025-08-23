پخش زنده
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی لرستان گفت:بیش از ۲۳هزار و ۱۱۲ میلیارد تومان درخواست اوراق مالی در دستگاههای اجرایی استان ثبت شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛سمانه حسنپور گفت:سازمان مدیریت و برنامهریزی گفت: ۲۳هزار و ۱۱۲ میلیارد و ۹۰۳ تومان درخواست اوراق مالی در دستگاههای اجرایی استان ثبت شده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی لرستان افزود:سازمان مدیریت و برنامهریزی با هماهنگی دقیق،همه ی درخواستهای اوراق به مبلغ دو هزار و ۳۴۹ میلیارد تومان را اخذ کرده و کدهای یونیک اختصاصیافته برای این درخواستها به دستگاهها ابلاغ خواهد شد
وی بر ضرورت تسریع در عقد قرارداد با نهادهای تأمین مالی تأکید کرد و گفت: این درخواستها بین نهادهای مالی از جمله بانک ملت، تأمین سرمایه بانک ملت، صندوق کمک سرمایهگذاری بانک کشاورزی و مؤسسه آربان آتی ثبت و توزیع شده است.
حسنپور با تأکید بر فوریت زمانی به دستگاههای اجرایی بیان کرد:حداکثر تا امروز با نهادهای تامین مالی بهویژه تأمین سرمایه بانک ملت برای تعیین روز خرید اوراق هماهنگی شود. .