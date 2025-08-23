به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، نسل جدید نویسندگان در سال‌های اخیر بیش از پیش به مخاطبان کودک و نوجوان توجه داشته‌اند تا با زبانی ساده‌تر، از شعر و داستان گرفته تا پژوهش‌های مستند، جایگاه امام رضا (ع) را به‌عنوان شخصیتی محوری در تاریخ اسلام و ایران، معرفی کنند.

اولین کتاب «باران بنفش» است نوشته‌ سید سعید هاشمی، که با تصویرگری مهدی بادیه‌پیما، در انتشارات «به نشر» (آستان قدس رضوی)، در قطع رحلی در ۲۴ صفحه به چاپ رسیده است.

این اثر داستانی تاریخی است که روایتِ دل‌خراشِ به توپ بسته شدن حرم امام رضا (ع) توسط نیروهای روس در سال ۱۲۹۱ هجری شمسی (۱۳۳۰ قمری) در دوره قاجار را روایت می‌کند. این کتاب با بهره‌گیری از سبک داستانی، به بازآفرینی فضای اجتماعی و سیاسی آن روزگار می‌پردازد و تلاش دارد تصویری زنده و تأثیرگذار از مقاومت مردم مشهد و جایگاه حرم رضوی ارائه دهد.

ویژگی مهم این اثر، پیوند میان تاریخ مستند و روایت ادبی است که آن را برای نوجوانان و جوانان نیز جذاب کرده است، داستان آن نیز درباره پسرکی به نام «امیر کوچولو» است که همراه پدرش به حرم می‌رود و هنگام نماز، ناگهان توپ‌ها درهای حرم را هدف می‌گیرند.

کتاب دوم «ماه زمینی» اثر زهرا وثوقی و تصویرگری بابک قریب است که در انتشارات قدیانی منتشر شده و مجموعه‌ای از ده شعر ویژه کودکان و نوجوانان درباره امام رضا (ع) است که با زبانی ساده نوشته شده و اشعار این کتاب، کودکان را با مهربانی، کرامت و زندگی امام رضا (ع) آشنا می‌سازد.

تصویرگری‌های کتاب نیز در کنار اشعار، فضایی رنگین و صمیمی آفریده است که فهم و ارتباط با مضامین را برای مخاطبان کم‌سن‌وسال آسان می‌سازد. کتاب «ماه زمینی» را انتشارات قدیانی، در قطع وزیری و در ۲۴ صفحه منتشر کرده است.

کتاب سوم «شرح زندگانی امام رضا (ع)» نوشته محمدرضا مروارید، اثری پژوهشی و جامع در زمینه سیره و زندگی امام هشتم (ع) است، این کتاب به ترتیب تاریخی از حضور امام (ع) در مدینه تا شهادت ایشان در توس، به حوادث زندگی می‌پردازد.

فصل‌های آغازین به تولد، خانواده و دوران کودکی امام رضا (ع) مرتبط است، بخش میانی درباره امامت، شرایط سیاسی زمان هارون و مأمون، سفر به خراسان و ولایت‌عهدی را در بر می‌گیرد و فصل پایانی: شهادت امام رضا (ع) و قصیده دعبل خزاعی است. این کتاب اثر مناسبی برای نوجوانان است که در کتابی ساده و کوچک به طور خلاصه با شرح زندگی امام رضا (ع) آشنا شوند.

«شرح زندگانی امام رضا (ع)» در انتشارات زرین و سیمین در ۸۰ صفحه، در قطع جیبی منتشر شده است.

کتاب چهارم «پاسخ امام رضا (ع) به چهل پرسش قرآنی» اثر اکرم دهقان و جمعی دیگر از نویسندگان، مجموعه‌ای از پرسش و پاسخ‌های تاریخی است، گرچه هم‌اکنون کتابی با عنوان تفسیر امام رضا (ع) در اختیار نداریم و مطالب تفسیری حضرت به‌طور پراکنده در کتاب‌های شیعه و برخی منابع اهل سنت نقل شده‌است، اما بسیاری از روایات رسیده از ایشان به تفسیر و تبیین آیات نورانی قرآن اختصاص دارد.

در این اثر، ۴۰ پرسش قرآنی که از امام رضا (ع) مطرح شده، گردآوری شده و پرسش‌ها از موضوعات اعتقادی تا احکام و معارف دینی را شامل می‌شود. پاسخ‌های امام، علاوه بر جنبه علمی، نشان‌دهنده عمق معرفت قرآنی و نگاه تفسیرگرایانه ایشان است. این کتاب بنا بر اخبار سایت به‌نشر برای ارائه در حرم رضوی به چاپ رسیده اما برای پژوهشگران و علاقه‌مندان به علوم قرآن و حدیث نیز منبعی ارزشمندی به شمار می رود.

کتاب پنجم «هفت پله رو به پایین» جلد دهم از مجموعه «قصه نیکان»، روایتی داستانی از زندگی امام رضا (ع) است که حسن احمدی آن را نوشته و انتشارات مهرک (واحد کودک و نوجوان انتشارات سوره مهر) آن را برای مخاطبان نوجوان منتشر کرده است.

کتاب ششم «راز قنات» به نویسندگی فاطمه بختیاری کهکی که در انتشارات به‌نشر (آستان قدس رضوی) برای مخاطبان نوجوان منتشر شده است.

این رمان که روایتی داستانی از ارادت مردم ایران به امام رضا (ع) است، درباره دختری روستایی به نام شهربانو در زمان جنگ تحمیلی است. او با دوستش کبری، انبار جنس‌های احتکارشده را پیدا می‌کند. آن‌ها در پی کنجکاوی به قناتی می‌روند که برایشان گرفتاری‌های متعددی ایجاد می‌کند.