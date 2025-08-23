مدیرعامل شرکت آبفای استان مرکزی با اشاره به کاهش ۴۰ درصدی بارندگی‌ها نسبت به سال قبل، طولانی شدن خشکسالی و کاهش منابع آبی، تنها راه عبور از این شرایط را مصرف بهینه دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ سعید سرآبادانی با اشاره به محدودیت‌های تأمین آب شرب از جمله شهر‌های اراک و ساوه از مردم خواست نسبت مصرف بهینه در منزل مسکونی و محل کار اقدام کنند.

او استفاده از لوازم کاهنده فشار، نصب سایبان بر َروی کولر، اجتناب از آبیاری باغچه و حیاط و کاهش زمان استحمام را راهکار‌های مدیریت و کاهش مصرف آب دانست و گفت: هر دقیقه کاهش استحمام ۲۰ لیتر در کاهش مصرف تأثیر دارد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان هم وضعیت سد‌های استان را شکننده و بحرانی عنوان کرد و گفت: هم اکنون حجم ذخیره آب دو سدبزرگ استان به کمترین حجم آن در سنوات قبل رسیده به طوری که سد کمال صالح با ظرفیت ۹۵ میلیون متر مکعب دو و هفت دهم میلیون متر مکعب و سد الغدیر ساوه با ۲۷۷ میلیون متر مکعب ظرفیت، فقط حدود چهار و ۹ دهم میلیون متر مکعب آب حجم قابل برنامه ریزی پشت سد دارند.

حسین اسدی با توجه به شرایط نامطلوب سد‌های استان مرکزی از مردم خواست صرفه‌جویی و مدیریت مصرف را در اولویت زندگی خود قرار دهند تا به سلامت از این بحران عبور کنیم.