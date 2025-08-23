مدیر کل هواشناسی خوزستان تا اواسط هفته جاری افزایش دما و رطوبت و شرجی پیش بینی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه زاری گفت: براساس آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، تا روز سه شنبه روند افزایش دما در سطح استان پیش بینی می‌شود.

وی افزود: همچنین تا روز چهارشنبه، به ویژه در صبحگاه و شامگاه، جریانات جنوبی سبب افزایش رطوبت و شرجی در سواحل و مناطق جنوب شرقی و تا حدودی در بخش‌هایی از مرکز استان خواهند شد.

سبزه زاری ادامه داد: تا روز دوشنبه نیز در مناطق جنوب شرقی استان سرعت وزش باد‌ها طی ساعاتی به صورت متوسط خواهد بود.

مدیر کل هواشناسی خوزستان می‌گوید: در شبانه روز گذشته شوش با دمای ۴۶.۴ و ایذه با دمای ۲۰.۶ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم ترین و خنک ترین نقاط استان گزارش شده‌اند و اهواز به بیشینه دمای ۴۴.۹ و کمینه دمای ۲۷.۵ درجه سانتیگراد رسیده است.