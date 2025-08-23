به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ تقی حسام مدیر کل تعزیرات حکومتی استان مازندران گفت: پرونده ایجاد موسسه پزشکی غیر مجاز کاشت مو و تخلف بکارگیری افراد فاقد صلاحیت حرفه‌ای در شعبه ششم تعزیرات حکومتی ساری رسیدگی شد.

او افزود: با توجه به مستندات پرونده، تخلف انتسابی محرز علاوه بر ضبط تجهیزات به نفع دولت، توبیخ کتبی و درج در پرونده، حکم به تعطیلی و پلمب موسسه صادر شد.

حسام گفت: بازرسان دانشگاه علوم پزشکی مازندران گزارش این تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.