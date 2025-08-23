پیشبینی افزایش شرجی و وزش باد برای بوشهر
هواشناسی بوشهر از افزایش شرجی و رطوبت هوا و وزش باد شمالی در استان خبر داد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر گفت: با توجه به نقشههای هواشناسی، امروز در برخی ساعتها با افزایش سرعت وزش باد شمال غربی، دریا تا حدودی متلاطم پیشبینی میشود.
هادی سالاری افزود: همچنین در برخی مناطق جنوبی استان، افزایش ابر و احتمال وقوع ناپایداریهای موقت جوی دور از انتظار نیست.
وی بیان کرد: در هفته جاری، غبار محلی، افزایش رطوبت و شرجی و مه رقیق صبحگاهی از پدیدههای غالب در سطح استان خواهد بود.
کارشناس هواشناسی بوشهر جهت وزش باد را متغیر، بیشتر شمال غربی تا جنوب غربی با سرعت ۸ تا ۳۲ گاهی تا ۴۰ کیلومتردرساعت پیشبینی کرد.
وی اضافه کرد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی تا ۱۲۰ سانتیمتر و در اواسط روز ۶۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر خواهد بود.
به گفته سالاری، فردا در بندر بوشهر زمان جزر اول دریا ساعت ۰۱:۲۶ دقیقه بامداد، مد اول ساعت ۰۷:۴۲، جزر دوم ساعت ۱۵:۰۳ و مد دوم ساعت ۲۰:۵۶ دقیقه خواهد بود.