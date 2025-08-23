امسال در شهرستان کبودراهنگ ۳۰۰ هکتار خیار بوته‌ای کشت شده که نسبت که میزان کشت سال قبل ۲۰ درصد کاهش یافته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، امسال در شهرستان کبودراهنگ حدود ۳۰۰ هکتار خیار بوته‌ای کشت شده که در راستای صرفه جویی در مصرف آب تمام نزارع بصورت قطره کشت شده است

کارشناس جهاد کشاورزی گفت: همه مزارع بصورت قطره و نوار طیپ آبیاری میشود و در مصرف اب صرفه جویی میشود

علیرضا اسکندری افزود: کشت خیار در راستای مولد سازی خانوار‌های روستایی صورت می‌گیرد و هما خانواده‌ها در امر کشت تا برداشت مشغول کار هستند

وی گفت: از هر هکتار حدود ۲۵ تن محصول خیار برداشت میشود و محصول برداشتی هم به تازه خوری میرسد و هم فراوری میشود

اسکندری ادامه داد: همچنین برای کاشت و برداشت هر هکتار خیار برای ۲۵ نفر شغل فصلی ایجاد می‌شود

وی گفت: برداشت خیار از سطح مزارع از اوایل مردادماه آغاز شده و تا اواخر مهرماه ادامه دارد

امسال بیش بینی می‌شود بیش از ۷۵۰۰ تن محصول خیار از مزارع شهرستان کبودراهنگ برداشت شود.