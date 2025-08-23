به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، سرهنگ اسماعیل رجب زاده گفت: با توجه به اعلام سازمان سنجش آموزش کشور مبنی بر تأخیر در اعلام نتایج نهایی کنکور سراسری مربوط به پذیرفته شدگان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در مهر ماه ۱۴۰۴، سازمان وظیفه عمومی تسهیلات ویژه‌ای در خصوص تمدید مهلت معرفی برای ثبت نام در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی برای مشمولان واجد شرایط در نظر گرفته است.

وی با بیان اینکه مهلت معرفی مشمولان فارغ التحصیل خرداد و شهریور سال ۱۴۰۳ در پایه دوازدهم (دیپلم) که می‌بایست برابر تبصره (۱) ماده (۲) آیین نامه اجرایی معافیت تحصیلی (مصوب هیات وزیران)، حداکثر تا پایان شهریور ۱۴۰۴ نسبت به تعیین تکلیف وضعیت خدمتی خود اقدام کنند افزود: مهلت معرفی آنان به مدت یک ماه تا تاریخ ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴ تمدید شد.

معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی گیلان با اشاره به اینکه این مشمولان در صورت قبولی (با کنکور یا بدون کنکور) در نیمسال اول سال تحصیلی جدید (ورودی مهر ماه ۱۴۰۴) با احراز شرایط می‌توانند از معافیت تحصیلی دانشجویی بهره‌مند شوند گفت: در صورت عدم قبولی یا عدم تمایل برای ادامه تحصیل موظفند حداکثر تا پایان مهر ماه ۱۴۰۴ برای تعیین تکلیف وضعیت خدمتی خود اقدام کنند.

سرهنگ اسماعیل رجب زاده افزود: مشمولان دارای برگ آماده به خدمت به تاریخ یکم شهریور ماه، به منظور جلوگیری از درج غیبت باید در اعزام این دوره شرکت کنند.

وی گفت: مشمولان غیر غایب فارغ التحصیل پایه دوازدهم خرداد و شهریور سال ۱۴۰۳ که برابر ضوابط قانونی برای تکمیل ظرفیت و یا شروع به تحصیل ورودی نیمسال دوم امسال (بهمن ۱۴۰۴) پذیرفته می‌شوند، باید تا پایان مهرماه ۱۴۰۴ وضعیت خدمتی خود را مشخص کنند و پس از گرفتن برگ اعزام بدون غیبت، با ارایه گواهی قبولی در دانشگاه از تسهیلات تمدید تاریخ اعزام تا بهمن امسال بهره‌مند شوند و در این خصوص می‌توانند از طریق دفاتر پلیس +۱۰ اقدام کنند.