رئیس پلیس راه البرز از اجرای محدودیت ترافیکی در جاده کرج - چالوس و آزادراه تهران - شمال در محدوده استان در روز یکشنبه دوم شهریور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ سرهنگ پیمان کرمی گفت: براین اساس تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۱ روز یکشنبه ۲ شهریور از آزادراه تهران - شمال به سمت مازندران ممنوع می‌شود.

وی اضافه کرد: همچنین از ساعت ۱۲ همان روز تردد وسیله نقلیه از ابتدای پل زنگوله که انتهای دهانه شمالی تونل البرز به سمت چالوس ممنوع است.

کرمی گفت: تردد خودرو‌هایی که قصد سفر به استان مازندران را دارند از صبح فردا یکشنبه از میدان امیرکبیر کرج به سمت چالوس ممنوع می‌شود.

وی افزود: همچنین تردد وسایل نقلیه از مرزن آباد به سمت کرج و تهران از ساعت ۱۴ روز یکشنبه ۲ شهریور ماه با اعلام ماموران پلیس راه در محل به صورت یک طرفه خواهد شد.