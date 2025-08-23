اجرای محدودیت ترافیکی در جاده کرج - چالوس
رئیس پلیس راه البرز از اجرای محدودیت ترافیکی در جاده کرج - چالوس و آزادراه تهران - شمال در محدوده استان در روز یکشنبه دوم شهریور خبر داد.
وی اضافه کرد: همچنین از ساعت ۱۲ همان روز تردد وسیله نقلیه از ابتدای پل زنگوله که انتهای دهانه شمالی تونل البرز به سمت چالوس ممنوع است.
کرمی گفت: تردد خودروهایی که قصد سفر به استان مازندران را دارند از صبح فردا یکشنبه از میدان امیرکبیر کرج به سمت چالوس ممنوع میشود.
وی افزود: همچنین تردد وسایل نقلیه از مرزن آباد به سمت کرج و تهران از ساعت ۱۴ روز یکشنبه ۲ شهریور ماه با اعلام ماموران پلیس راه در محل به صورت یک طرفه خواهد شد.