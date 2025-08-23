به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده انتظامی بردسکن گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت از باغ‌ های پسته روستاهای بخش شهرآباد، پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

سرهنگ مهدی حسن‌ زاده افزود: ماموران انتظامی با بررسی صحنه‌های سرقت و با اشراف اطلاعاتی به فردی مظنون و پس از اطمینان از انجام سرقت‌ ها توسط وی، متهم را با هماهنگی مقام قضایی در یک اقدام ضربتی در مخفیگاهش دستگیر کردند.

وی گفت: متهم پس از مشاهده دلایل و مستندات پلیس به سرقت حدود دو تن پسته تازه از باغ‌ های پسته بردسکن و فروش آنها به دو مالخر در ۸ فقره سرقت اعتراف کرد.

سرهنگ حسن‌ زاده با اشاره به معرفی متهم به مراجع قضایی به منظور سیر مراحل قانونی، خاطرنشان کرد: به کار گرفتن نگهبان و نصب تجهیزات بازدارنده نظیر دوربین مداربسته، نقش بسزایی در پیشگیری از سرقت دارد.