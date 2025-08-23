آغاز ساخت گلخانه سبزی و صیفی در روستای راک
همزمان با آغاز هفته دولت، ساخت گلخانه سبزی و صیفی جات در روستای راک آغاز شد.
رضا فرازی، مجموع اعتبار اختصاص یافته به این طرح ها را ۴۴۴ میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: این طرح ها نوید بخش آیندهای روشن برای کشاورزی منطقه است.
فرازی، با اشاره به اینکه برای احداث این گلخانه در روستای راک، ۳۴۷ میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است ادامه داد: پیشبینی میشود با بهرهبرداری از این طرح، زمینه اشتغال ۱۲ نفر به صورت مستقیم و ۲۰ نفر به صورت غیرمستقیم فراهم شود که گامی بزرگ در جهت توانمندسازی اقتصاد محلی و ایجاد فرصتهای شغلی پایدار خواهد بود.
وی افزود: توسعه کشت گلخانهای به دلیل مزایای بینظیر آن از جمله افزایش بهرهوری آب و زمین، تضمین امنیت غذایی، تولید محصولات صادراتمحور و پایداری تولید در تمام فصول، همواره در اولویت برنامههای وزارت جهاد کشاورزی قرار داشته و دارد.
استاندار هم در آئین کلنگزنی طرح آبرسانی به اراضی کشاورزی روستای «راک» و روستاهای اطراف، از راهاندازی نهضت توسعه محصولات گلخانهای با احداث شهرک ۱۳۷ هکتاری خبر داد و گفت: توسعه گلخانهها به صرفهجویی ۹۰ درصدی در مصرف آب و تولید محصولات باکیفیت برای رقابت در بازارهای داخلی و خارجی منجر میشود.
رحمانی افزود: سطح گلخانههای استان در مهر سال گذشته ۳۷ هکتار بود و در دهه فجر سال گذشته هفت هکتار به این ظرفیت افزوده شد و برنامه برای ایجاد ۳۰ هکتار دیگر نیز در دستور کار است.