به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیر جهاد کشاورزی استان در حاشیه این آئین گفت: این طرح به نمایندگی از پنج طرح بزرگ بخش کشاورزی در این شهرستان آغاز به کار کرد.

رضا فرازی، مجموع اعتبار اختصاص یافته به این طرح ها را ۴۴۴ میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: این طرح ها نوید بخش آینده‌ای روشن برای کشاورزی منطقه است.

فرازی، با اشاره به اینکه برای احداث این گلخانه در روستای راک، ۳۴۷ میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود با بهره‌برداری از این طرح، زمینه اشتغال ۱۲ نفر به صورت مستقیم و ۲۰ نفر به صورت غیرمستقیم فراهم شود که گامی بزرگ در جهت توانمندسازی اقتصاد محلی و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار خواهد بود.

وی افزود: توسعه کشت گلخانه‌ای به دلیل مزایای بی‌نظیر آن از جمله افزایش بهره‌وری آب و زمین، تضمین امنیت غذایی، تولید محصولات صادرات‌محور و پایداری تولید در تمام فصول، همواره در اولویت برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی قرار داشته و دارد.