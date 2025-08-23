مديرعامل شرکت آب منطقه‌اي کرمانشاه با اشاره کاهش 33 درصدي بارندگي در سال ابي جاري نسبت به سال قبل ، دليل کاهش آب سد‌هاي استان را تداوم خشکسالي ، افزايش کم سابقه دما و تبخير آب پشت سد‌ها دانست

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، امسال يک ميليارد و ۵۰ ميليون متر مکعب آب در سدهاي استان ذخيره شده اين درحالي است که از اين ميزان آب ذخيره شده ۷۷۰ ميليون متر مکعب آن ، ورودي سد داريان پاوه بوده و کمتر از 280 ميليون مترمکعب مابقي در ۱۱ سد ديگر استان ذخيره شده حسن ابادي با ابراز نگراني از کاهش ذخيره ي 2 سد تامين کننده ي آب شرب شهرهاي کرمانشاه و سنقر گفت : ۷۲ درصد سد سليمان شاه و ۶۰ درصد سد گاوشان خاليست براي سد گاوشان تامين ۱۰۰ ميليون متر مکعب آب شرب و سليمان شاه ۱۴ ميليون متر مکعب تعريف شده با تداوم اين وضعيت کارشناسان حوزه ي آب معتقدذند بايد براي ماههاي پيش رو تصميمات ويژه اتخاذ شود انسداد چاه‌هاي غير مجاز، تغيير الگوي کشت و حذف کشت محصولات آب بر و رعايت الگوي مصرف از اقدامات فوري براي جلوگيري از هدر رفت آب در شبکه انتقال و عبور از وضعيت موجود به شمار ميرود