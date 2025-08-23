به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: میانگین شاخص کلی کیفیت هوای مشهد طی ۲۴ ساعت گذشته با عدد ۱۳۲ نشانگر هوای ناسالم و شاخص هوای این کلانشهر در یک تا ۲ ساعت گذشته نیز با عدد ۱۳۵ نشان‌ دهنده آلودگی هوا است.

سعید محمودی افزود: هم اکنون کیفیت هوای تمامی ۲۳ منطقه دارای ایستگاه سنجش کیفیت در مشهد ناسالم و آلوده است.

وی اضافه کرد: با اشاره به ضرورت رعایت توصیه‌ های خودمراقبتی گفت: شهروندان مشهدی باید با کاهش رفت و آمدهای غیر ضروری، نقش موثر خود را در بهبود کیفیت هوای این کلانشهر ایفا کنند.

محمودی اظهار کرد: همچنین بیماران قلبی - تنفسی، کودکان، زنان باردار و افراد حساس در روزهای هوای آلوده باید از تردد غیر ضروری در سطح کلانشهر مشهد خودداری کنند.

قرار داشتن شاخص کلی کیفیت هوا تا ۵۰ ای.کیو.آی به معنی وضعیت پاک و بین ۵۱ تا ۱۰۰ ای.کیو.آی نشانگر وضعیت سالم است.

همچنین قرار گرفتن شاخص کلی کیفیت هوا بین اعداد ۱۰۱ تا ۱۵۰ ای.کیو.آی به معنای آلودگی هوا برای افراد حساس و کودکان و بین اعداد ۱۵۱ تا ۲۰۰ ای. کیو.آی به معنای آلودگی هوا برای همه سنین محسوب می‌شود.

قرار داشتن شاخص کلی کیفیت هوا بین اعداد ۲۰۱ تا ۳۰۰ ای.کیو.آی نیز نشانگر وضعیت اضطراری و بالاتر از عدد ۳۰۰ هم نمایانگر وضعیت بحرانی آلودگی هواست.

افزون بر یک میلیون دستگاه خودرو روزانه در شرایط عادی در کلانشهر سه و نیم میلیون نفری مشهد رفت و آمد می‌ کنند که باعث تشدید آلودگی هوا می‌ شود.