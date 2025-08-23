به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در وزن ۶۷ کیلوگرم، غلامرضا عبدولی در دور اول با نتیجه ۹ بر صفر لوکاس مارسیل از برزیل را مغلوب کرد. وی در دور بعد با نتیجه ۲ بر ۱ از سد آندری خوزروانیدزه از گرجستان گذشت و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. عبدولی در این مرحله با نتیجه ۵ بر ۳ مغلوب ژانتورو میرزالیف از قرقیزستان شد و با توجه به حضور حریفش در دیدار فینال به گروه بازنده‌ها رفت. وی در این گروه با نتیجه ۸ بر صفر سایا برونر از سوئیس را مغلوب کرد و به دیدار رده بندی راه یافت. وی در این دیدار مقابل فیاض بک اشمیرزایف از ازبکستان قرار می‌گیرد.