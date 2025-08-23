به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ باقر رجبی ویسرودی با بیان اینکه زمین‌خواری تعرض به منابع طبیعی و اراضی ملی است و جرم محسوب می‌شود گفت: با دریافت خبر تصرف اراضی ملی توسط فردی سودجو در یکی از روستا‌های این شهرستان، رسیدگی به این موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه ماموران انتظامی پس از اطمینان از صحت موضوع با هماهنگی قضائی به همراه کارشناس اداره منابع طبیعی به محل اعلامی اعزام شدند، افزود: در بازدید از زمین مورد نظر مشخص شد، فردی هزار و ۵۰۰ متر مربع از اراضی ملی را به تصرف خود درآورده است.

فرمانده انتظامی خمام از معرفی متهم ۷۰ ساله این پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی خبر داد و گفت : کارشناسان ارزش اراضی رفع تصرف شده را ۳۰ میلیارد ریال برآورد کردند.

سرهنگ باقر رجبی ویسرودی افزود : با حکم قضائی و به استناد تبصره یک ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع ، رفع تصرف انجام شد.