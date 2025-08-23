مدیر امور آبفای شهرستان صحنه اعلام کرد: در پایش‌های انجام‌شده در روستاهای بخش دینور و مرکزی این شهرستان، ۲۱ مورد انشعاب غیرمجاز شناسایی شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ،از این تعداد، ۷ مورد قطع و ۱۴ مورد دیگر نیز پس از تشکیل پرونده به جمع مشترکین قانونی پیوستند.

"بهروز چراغی افضل" تأکید کرد: استفاده غیرمجاز از آب شرب علاوه بر تضییع حقوق مشترکین، موجب ایجاد تنش آبی در روستاها می‌شود.

بر همین اساس متخلفان طبق مصوبات قانونی به مراجع قضایی معرفی و جریمه خواهند شد. او از شهروندان تقاضا کرد که مشاهده انشعابات غیرمجاز را از طریق سامانه تلفنی ۱۲۲ اطلاع دهند تا در کوتاه‌ترین زمان رسیدگی شود.