

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، فرمانده انتظامی استان گفت: در خصوص مبارزه با قاچاق کالا و سوخت، ماموران پلیس امنیت اقتصادی خراسان جنوبی هنگام کنترل محور‌های مواصلاتی از ۵ دستگاه تریلی ۱۸۰ هزار لیتر گازوئیل قاچاق کشف کردند.



سردارشجاعی نسب افزود: در این خصوص ۵ دستگاه تریلی توقیف و ۵ نفر متهم دستگیر شدند که با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

وی از شهروندان خواست در صورت اطلاع از هر گونه فعالیت‌های غیرقانونی، مراتب را در اسرع وقت از طریق سامانه ۰۹۶۳۰۰ به پلیس امنیت اقتصادی اطلاع دهند تا برخورد قانونی با متخلفان صورت گیرد.