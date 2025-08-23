این روزها، دل هوای سایه سارت را کرده، ای بهترین رفیق…

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ در کنار تو نامم دل آرام است، و شهرتم سعادت.

در کنار حریمت ای دوست دل همسایه با خداست. پریشانی افکارم با ذکر تو به ساحل آرامش می رسد.

می آیم به سویت ای شاه پناهم بده

در حریم قدسی‌ات، گویی زمان از حرکت می‌ایستد و دل، تنها نجوای آرامش تو را می‌شنود. آستانت، قبله‌گاه دل‌هایی است که جز تو، پناهی نمی‌شناسند.

ای حضورت، تسکین‌بخش دل‌های بی‌قرار و امیدبخش جان‌های خسته روایت این روز و شب های ما روایت دلتنگی به آستان حضرت دوست است.