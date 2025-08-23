آیت الله فلاحتی گفت: اگر چه حمایت از صنعت، حمایت از توسعه اقتصادی است، اما باید این امر با رعایت اصول زیست محیطی انجام شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ نماینده ولی فقیه در گیلان در این دیدار، با اشاره به اهمیت حفظ محیط زیست در توسعه اقتصادی و صدور پروانه فعالیت واحد‌های صنعتی گفت: اگر چه حمایت از توسعه صنعت، حمایت از توسعه اقتصادی است، اما باید این امر با رعایت اصول زیست محیطی انجام شود و نباید ساخت کارخانه‌های صنعتی در دل جنگل و کوه، به طبیعت آسیب وارد کند.

آیت الله رسول فلاحتی با اشاره به لزوم توسعه صادرات کالا‌های فنی مهندسی گیلان، افزود: بهترین صادرات، صادرات محصولات فنی مهندسی است و ما باید تلاش کنیم این حوزه را توسعه دهیم.

وی به ناتراژی انرژی و چالش برق در کشور و استان اشاره کرد و گفت: برای رونق اقتصادی گیلان، باید چالش‌های پیش روی این حوزه از میان برداشته شود.

رضا انصاری معاون وزیر صمت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک نیز در این دیدار گفت: برای رفع مشکلات گیلان در حوزه صنعت، برنامه‌ریزی برای توسعه صنعتی استان، بهره‌برداری از منابع طبیعی و رشد نواحی صنعتی برای رونق اقتصادی گیلان، پیگیری و تلاش خواهیم کرد.

عباس صابر مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی گیلان نیز در این دیدار به مشکل کمبود زمین برای گسترش شهرک‌های صنعتی در استان اشاره و گفت: کمبود زمین یکی از مهم‌ترین مشکلات این حوزه در گیلان است که باید تدبیری در این خصوص اندیشیده شود.

وی با اشاره به برنامه ریزی‌ها برای شکوفایی اقتصادی استان، افزود: در حال حاضر ۶۶ طرح صنعتی به ارزش ۴۰۰ میلیارد تومان در استان در دست اجرا است.