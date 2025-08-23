به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ چهل‌ودومین یادواره شهدای روستای تاکام ساری با هدف تجدید میثاق با شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در حسینیه این روستا برگزار شد.

حجت‌الاسلام سید صادق موسوی، مسئول دبیرخانه شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در این مراسم گفت: اعتقاد به زنده بودن شهدا مثل اعتقاد به زنده و حاضر بودن امام زمان در عصر غیبت است.

او اخلاص، صداقت، ایمان به خدا و ولایت‌مداری را از ویژگی‌های بارز شهیدان دانست و افزود: موفقیت جامعه امروز نیز در گرو پرورش نسلی با این شاخصه‌هاست.