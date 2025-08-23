به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، سامان محمدی با بیان اینکه این حادثه روز گذشته در محدوده روستای نجار از اتوابع بخش کشاورز شاهین‌دژ روی داده بود، گفت: کشف جسد فرد غرق شده پس از جست‌و‌جو توسط افراد حاضر و نیرو‌های امدادی آن محل بی‌نتیجه مانده بود.

وی افزود: پیرو هماهنگی‌های به عمل آمده تیم غواصی سازمان آتش نشانی میاندوآب به محل اعزام شد که پس از جست‌و‌جو جسد را داخل آب پیدا کردند.

وی با بیان اینکه فرد فوت شده از اهالی میاندوآب بود، گفت: جسد این جوان جهت انجام مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

محمدی یادآور شد: همه ساله با شروع فصل گرما شهروندان برخی افراد در رودخانه‌های زرینه‌رود و سمینه‌رود میاندوآب اقدام به شنا یا ماهیگیری می‌کنند که به دلیل رعایت نکردن نکات ایمنی، حوادث بسیاری اتفاق می‌افتد و جان تعدادی از هموطنان از دست می‌رود.

سیمینه‌رود که در زبان محلی «تاتائوچایی» معروف است، به عنوان یکی از رود‌های مهم آذربایجان‌غربی از کوهستان‌های سقز، بانه استان کردستان سرچشمه می‌گیرد و پس از عبور از شهر‌های بوکان و میاندوآب به دریاچه ارومیه می‌ریزد.