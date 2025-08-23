پایان کار نمایندگان ایران در وودبال قهرمانی آسیا
پرونده سیزدهمین دوره رقابتهای وودبال قهرمانی آسیا برای ایران بسته شد.
، سیزدهمین دوره مسابقات وودبال قهرمانی آسیا به میزبانی اندونزی که از ۲۷ مرداد آغاز شده بود، با برگزاری رقابتهای نهایی به پایان رسید.
این دوره از رقابتها درحالی در دو ماده استروکپلی (بازی ضربهای) و فرویپلی (میدانی) در سه بخش انفرادی، دوبل و تیمی برگزار شد که ایران ۴ نماینده در قهرمانی آسیا داشت.
حمیدرضا نوری، محمدصالح معینالدین، بهاره نوری وامالبنین شیخالحسینی ملیپوشان ایران در اندونزی بودند که با وجود نمایش قابل تحسین مقابل رقبای مدعی، از راهیابی به فینال مسابقات بازماندند.
در ماده استروکپلی انفرادی ایران ۲ نماینده داشت که در ۲ روز به رقابت با حریفان پرداختند. محمدصالح معینالدین پنجشنبه به مصاف حریفانی از هند (۶۹ اسکور)، مالزی (۴۶ اسکور) و سنگاپور (۶۰ اسکور) رفت و در پایان روز دوم ۵۹ اسکور کسب کرد. او بعد از پشت سرگذاشتن ۲ روز رقابت در مجموع موفق به ثبت ۱۱۵ اسکور شد.
در همین ماده، امالبنین شیخالحسینی در تقابل با رقبایی از اندونزی (۴۷ اسکور) و سنگاپور (۶۹ اسکور)، به اسکور ۵۹ و مجموع امتیاز ۱۱۲ رسید. هند نیز انصراف داد.
در استروکپلی دوبل میکس نیز دو نماینده ایران (شیخحسینی و معینالدینی) پس از محاسبه اسکورهای روز اول و دوم مسابقات از راهیابی به فینال بازماندند.
این درحالی است که تیم استروکپلی دوبل میکس پیشتر در رقابتی با سنگاپور (اسکور ۵۴) و هند (اسکور ۵۷) به اسکور ۴۷ رسیده بود و بازی چشمگیری به نمایش گذاشت.
با کسب مجوزهای لازم از وزارت ورزش و جوانان نخستین بار در تاریخ فدراسیون گلف و انجمن وودبال، ایران در دوبل میکس نماینده داشت.
پیش از این در ماده فروی دوبل، تیم حمید و بهاره نوری پس از رقابتی تماشایی، جذاب و پایاپای با چینتایپه، در مجموع با نتیجه ۶ بر ۵ و تنها با اختلاف یک امتیاز بازی را به حریف خود واگذار کرد.
در فروی انفرادی نیز حمید و بهاره نوری که در جدول تکحذفی به رقابت با حریفان پرداختند، از دور مسابقات حذف شدند.
محسن فرازمند بهعنوان سرپرست تیم مردان و حمیده سرکوبیشیرازی بهعنوان سرمربی و سرپرست تیم ملی بانوان در این دوره از رقابتها حضور داشتند.