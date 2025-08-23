رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: مطابق آخرین سرشماری کشوری در سال ۱۴۰۳‌، میزان تولید عسل در کرمانشاه به بیش از ۷ هزار و ۱۰۰ تن رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: مطابق آخرین سرشماری کشوری در سال ۱۴۰۳‌، میزان تولید عسل در کرمانشاه به بیش از ۷ هزار و ۱۰۰ تن رسیده است. مهندس سعید کریمی با اشاره به کیفیت مناسب عسل تولید شده در کرمانشاه گفت: این محصول به خوبی در کشور شناخته شده است و عسل کرمانشاه به خارج از کشور نیز صادر می شود.

وی افزود: در استان کرمانشاه بیش از ۳ هزار و ۵۲۵ زنبورستان وجود دارد که زمینه اشتغال ۲ هزار نفر را فراهم آورده اند و میزان عسل تولیدی این زنبورستان ها بیش از ۷ هزار و ۱۰۰ تن می‌باشد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با اشاره به رتبه پنجم کرمانشاه در تولید عسل کشور افزود: در استان کرمانشاه علاوه بر تولید عسل، شاهد تولیدات جانبی شامل: تولید ۷۰ کیلوگرم ژل رویال، ۳۴ هزار و ۵۴۷ کیلوگرم گرده گل، ۱۶۴ هزار کیلوگرم موم، ۹ هزارو ۱۲۴ کیلوگرم بره موم و یک کیلوگرم زهر عسل می‌باشیم.

کریمی ادامه داد: مطابق دیدگاه کارشناسان کیفیت عسل کرمانشاه به دلیل شرایط آب و هوایی و تنوع بالای گیاهان دارویی، دارای بالاترین سطح کیفیت در سطح کشور به حساب می آید و همین موضوع بستر را برای صادرات این محصول به خارج از کشور را فراهم آورده است.

این مقام مسئول شهرستان‌های صحنه و کنگاور را از جمله شهرستان‌های فعال در زمینه تولید عسل و زنبورداری به حساب آورد و گفت: با تشکیل زنجیره تولید و رونق صنایع تبدیلی وابسته به عسل قطعا آینده بسیار درخشانی را برای رونق تولید عسل و توسعه زنبورستان ها در استان کرمانشاه متصور هستیم.