به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، تیم فوتبال دختران ۱۷ سال خراسان رضوی که در دور مقدماتی اولین دوره مسابقات فوتسال قهرمانی نوجوانان ایران به عنوان صدرنشین به مرحله دوم صعود کرده بود، با تساوی برابر هیات فوتبال اصفهان و برد مقابل هیات فوتبال خوزستان به جمع چهار تیم پایانی صعود کرد.

تیم هیات فوتبال خراسان رضوی برای صعود به فینال، در یک دیدار فینال‌ گونه هیات فوتبال کرمان را از پیش روی برداشت تا در فینال مجدد با هیات فوتبال اصفهان دیدار کند.

دومین دیدار بانوان خراسان با اصفهان در شرایطی برگزار شد که دیدار اول این دو تیم در مرحله دوم مسابقات با نتیجه تساوی به پایان رسیده بود.

تساوی در وقت های قانونی دیدار فینال را به وقت های اضافه کشاند اما در نهایت دختران با اراده استان توانستند بازی را به نفع خود به پایان برسانند و بدون باخت، جام قهرمانی اولین دوره این مسابقات را همراه خود به خانه بیاورند.