

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی با اشاره به اینکه هشدار خود مراقبتی و رعایت نکات بهداشتی در روزهای گرد و غباری ضروریست گفت: براساس اطلاعات سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص لحظه‌ای کیفیت هوا در ساعت 12 امروز در شهرستان بیرجند با شاخص92 و شهرستان زیرکوه شاخص 94 را نشان داد که بیانگر وضعیت ناسالم برای گروه حساس است.



یکه خانی افزود: همچنین کیفیت هوای شهرستان‌های سرایان با شاخص 182 و شهرستان نهبندان با شاخص 170 در وضعیت ناسالم قرار گرفتند .



وی با توجه به شرایط کنونی وضعیت هوا گفت: توصیه می‌شود شهروندان علاوه بر رعایت بحث حفاظت فردی و استفاده از ماسک با محدود کردن یا حذف ترددهای غیرضروری در فضای باز و حتی تردد با وسیله نقلیه شخصی از درگیر شدن با پیامدهای پدیده گرد و غبار پیشگیری کنند



مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی افزود: در این شرایط جلوگیری از تردد افراد دارای بیماری زمینه‌ای تنفسی و قلبی، کودکان، افراد سالخورده، مادران باردار و افراد دچار حساسیت‌های پوستی در شهر به شدت توصیه می شود.



یکه خانی گفت: شهروندان همچنین باید از پیاده روی و ورزش های عمومی در فضای باز خودداری کرده و خرید و یا پیگیری سایر امور خود را به وقت دیگری موکول کنند.