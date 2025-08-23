پخش زنده
برترین های مسابقات قهرمانی تیراندازی با کمان، یادواره شهدای اقتدار ایران معرفی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در بخش آقایان و در رشته کامپوند این رقابت ها حسین امینیفرد از استان مرکزی قهرمان شد، هادی مجیدی از آذربایجان شرقی در جایگاه دومی قرار گرفت و سیدمحمدمصطفی رفیعزاده نماینده قم به رتبه سومی دست یافت.
در رشته ریکرو حسین اردکانی تیرانداز یزد به عنوان قهرمانی دست یافت و محمدحسین صادقی و محمدصالح محمدبیگی دو نماینده قم بر سکوی دومی و سومی ایستادند.
در بخش بانوان و در رشته کامپوند وجیهه علیدوست از تهران، مهرناز اذعانی از قزوین و سیده معصومه موسوی از مرکزی اول تا سوم شدند.
در رشته کامپوند هم زهرا عباسنژاد نمایده تهران عنوان نخست را کسب کرد، سپیده جلیلیان تیرانداز قمی بر سکوی دومی ایستاد و وانیا گیتینورد از قزوین سوم شد.
در این مسابقات 76 ورزشکار آقا و خانم از 15 استان در ورزشگاه تختی قم با یکدیگر رقابت کردند.