به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسابقات شنای پسران شمال کشور گرامیداشت شهدای جنگ تحمیلی در رده سنی ۱۳ تا ۱۴ سال که طی روزهای ۲۹ و ۳۰ مرداد در استخر شهید کلهر شهریار برگزار شد، با نایب قهرمانی خراسان رضوی به پایان رسید.

در این رقابت‌ها ۱۵۰ شناگر در قالب ۳۰ تیم از مراکز تخصصی منطقه شمال کشور حضور یافتند و در مجموع در ۱۶ ماده انفرادی و ۳ ماده تیمی در چهار نوبت مسابقه، به مصاف یکدیگر رفتند.

در پایان این مسابقات تیم نور تهران با ۵۰۶ امتیاز موفق به کسب عنوان قهرمانی شد و هیأت ورزش‌های آبی استان خراسان رضوی با ۴۹۲ امتیاز عنوان نائب قهرمانی را از آن خود کرد.

تیم امیرمرشد البرز هم با ۴۷۵ امتیاز در جایگاه سوم ایستاد.