رتبه نخست یزد در حوزه عمرانی
یزد رتبه نخست را در ارزیابی کشوری حوزه عمرانی کسب کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد،
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری یزد گفت: بر اساس ارزیابی انجام شده با ۱۰۲ برنامه و ۱۷۷ شاخص تعیینشده از سوی وزارت کشور، حوزه عمرانی استانداری یزد موفق شد با کسب امتیاز ۱۹۶/۲۴ رتبه اول کشور را به خود اختصاص دهد.
سیدمهدی طلاییمقدم افزود: این موفقیت صرفاً نتیجه عملکرد حوزه عمرانی نیست، بلکه حاصل همکاری بیش از ۲۲ دستگاه اجرایی و همراهی مدیران کل، معاونان استانداری، نمایندگان مجلس و سایر بخشها است.
طلاییمقدم با بیان اینکه در حوزههای مختلف پروژههای مهمی در دستور کار قرار گرفته است، اظهار داشت: در استان یزد سه محور اصلی محیط زیست، منابع طبیعی و میراث فرهنگی در قالب برنامه یزد پایدار دنبال میشود و تلاش شده همه طرحها در این مسیر جهتگیری داشته باشند.
معاون استاندار اولویتهای استان را در وهله نخست تأمین آب و سپس راهها، پروژههای بیمارستانی، نهضت عدالت آموزشی و نهضت ملی مسکن عنوان کرد و گفت: با پیگیریهای استاندار یزد و اطلاع رسانیهای انجام شده، پروژه انتقال آب از خلیج فارس به استان، تکمیل رینگ شهر یزد، ادامه ۴۹ کیلومتر جادههای اصلی، طرحهای بیمارستانی و نیز آمادهسازی مدارس در قالب نهضت عدالت آموزشی تا ابتدای مهرماه در حال اجراست.
وی ادامه داد: دفتر فنی استانداری یزد با کسب ۱۵/۶۱ امتیاز رتبه اول کشور، دفتر شهری با ۹۱/۳۴ امتیاز رتبه دوم و دفتر روستایی نیز با ۹۰/۵۷ امتیاز رتبه دوم کشور را کسب کردهاند که در مجموع منجر به رتبه نخست استان در حوزه عمرانی شده است.
طلاییمقدم خاطرنشان کرد: آنچه اهمیت دارد خروجی پروژهها و رضایت مردم است و تلاش میکنیم تا پایان سال و در سال ۱۴۰۵ شاهد بهرهبرداری از طرحهای مهم در استان باشیم.