

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، جانشین فرمانده انتظامی استان یزد گفت: مأموران اداره نظارت براماکن عمومی پلیس اطلاعات و امنیت عمومی استان با اقدامات اطلاعا تی و پلیسی از دپو مقادیر زیادی لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق در مغازه‌ای در سطح شهر مطلع شدند.

سرهنگ محمدطاهر موسوی افزود: مأموران پس از شناسایی دقیق و هماهنگی قضائی به محل مراجعه و در بازرسی از مغازه ۶۰۶ قلم انواع لوازم آرایشی و بهداشتی که همگی خارجی و فاقد اسناد و مدارک مثبته بودند را کشف کردند.

وی با بیان اینکه ارزش ریالی لوازم کشف شده بیش از ۱۰ میلیارد ریال برآورد شده است افزود: در این خصوص یک متهم دستگیر و به مراجع قانونی معرفی شد.