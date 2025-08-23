تکمیل آزادراه‌ ها، راه‌ اندازی قطار برقی و قطار سریع‌ السیر و توسعه زیرساخت‌ های فرودگاهی در خراسان رضوی، صرفاً برای مردم این استان نیست، بلکه به همه زائران امام رضا (ع) اختصاص دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، جلسه ستاد اجرایی خدمات سفر زائران خراسان رضوی با حضور نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی، استاندار خراسان رضوی و جمعی از مسئولان استانی برگزار شد.

استاندار خراسان رضوی در این جلسه گفت: افتخار داریم در دهه پایانی ماه صفر میزبان زائران امام رضا (ع) باشیم، تنها در همین دهه، بیش از ۷ میلیون نفر به مشهد سفر می‌ کنند و در طول سال نیز این رقم از ۳۰ میلیون نفر فراتر می‌ رود.

غلامحسین مظفری افزود: توجه به زیرساخت‌ های مشهد و همچنین مسیرهای منتهی به استان بسیار مهم است. یکی از مهم‌ ترین این موارد، موضوع آزادراه های استان است که پس از سال‌ ها، تنها ۳۸ کیلومتر آزادراه در خراسان رضوی داریم و این مقدار افزایش نیافته است.

استاندار تصریح کرد: همچنین تکمیل آزادراه‌ ها، راه‌ اندازی قطار برقی و قطار سریع‌ السیر و توسعه زیرساخت‌های فرودگاهی صرفاً برای مردم استان نیست، بلکه به‌طور ویژه به زائران امام رضا(ع) مرتبط است.

مظفری با اشاره به ویژگی‌ های خاص مشهد خاطرنشان کرد: این شهر علاوه بر میزبانی سالانه بیش از ۳۰ میلیون زائر و بیش از یک میلیون اتباع خارجی، جمعیتی دارد که از ۲۲ استان کشور بیشتر است؛ از این رو مشهد نیازمند توجه ویژه و نگاه ملی در حوزه زیرساخت‌ هاست.

وی بر توسعه گردشگری سلامت نیز تاکید کرد و افزود: خراسان رضوی یکی از اصلی‌ ترین مقاصد گردشگری سلامت کشور است و بیشترین گردشگران خارجی در این حوزه به دلیل وجود مضجع شریف امام رضا (ع) و ظرفیت‌ های درمانی استان به مشهد سفر می‌ کنند.

نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه، گفت: نباید مردم تصور کنند این نشست‌ ها صرفاً در حد سخنرانی بوده و خروجی عملی نداشته است. در این جلسه مباحثی مطرح شد که نتیجه آن از جایگاه فراکسیون شعائر اسلامی، قرآن و زیارت پیگیری خواهد شد.

علی نیکزاد با اشاره به پیشنهادهای فراکسیون گفت: مقرر شد در تبصره ۱۰ بودجه ۱۴۰۴ بندی اضافه شود که بر اساس آن کسانی که به صورت هوایی وارد مشهد می‌ شوند، مبلغی به‌ صورت ریالی یا ارزی پرداخت کنند تا صرف زیرساخت‌ های زائران و شهر مشهد شود.

او افزود: همچنین توافق شد پرونده‌ های کمیسیون ماده ۵ که معطل مانده است، با اجازه شورای اسلامی شهر مشهد صرف ساخت سرویس و پارکینگ شود.

نیکزاد بیان کرد: فرودگاه مشهد یا باید توسعه یابد یا تدبیری اتخاذ شود که پروازها دچار لغو و تأخیر نشوند. در موضوع بودجه نیز علاوه بر اربعین حسینی، اعتباری ویژه برای دهه آخر صفر لحاظ خواهد شد، چرا که پس از زیارت اربعین، زائران برای ایام شهادت امام رضا (ع)، پیامبر اکرم (ص) و امام حسن مجتبی (ع) به مشهد مشرف می‌ شوند.

وی تصریح کرد: «همچنین موضوع تکمیل آزادراه را از فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا و فرمانده کل سپاه، پیگیری خواهیم کرد».

نایب رئیس مجلس اظهار داشت: تحویل ۶۰ واگن جدید می‌ تواند ظرفیت متروی مشهد را افزایش دهد که پیگیری خواهد شد. همچنین موضوع تأمین ۲۵۰ اتوبوس و تخصیص جرایم رانندگی که باید به شهرداری‌ ها داده شود اما توسط وزارت کشور و سازمان برنامه تخصیص داده نشده، حتماً پیگیری خواهد شد و عوارض آلایندگی نیز باید در این حوزه تخصیص یابد.

وی با اشاره به موضوع روشنایی مسیرهای ورودی مشهد نیز گفت: جاده اختصاصی یکی از ورودی‌ ها فاقد نور است که از طریق توانیر کشور برج‌ های نوری برای این مسیر نصب خواهد شد.

نیکزاد با اشاره به زائران خارجی گفت: تسهیلات ویژه‌ ای برای بیمه زائران خارجی پیش‌ بینی خواهد شد و مقرر شد استانداری با همکاری بیمه‌ گذاران این موضوع را پیگیری کند تا در صورت بروز بیماری یا حادثه، خدمات لازم ارائه شود.