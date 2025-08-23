پخش زنده
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم گفت: قرارداد احداث باند استاندارد و برخاست هواپیماهای کوچک و متوسط با بنیاد مسکن کشور منعقد شده است و همزمان طراحی ترمینال ۳۰ هزار متر مربع و برج مراقبت مدرن هم در دست بررسی و تصویب قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، خسرو سامری، پیش از ظهر امروز در نشست صمیمی هماندیشی با اصحاب رسانه استان که به ریاست استاندار قم در سالن جلسات امام جواد(ع) استانداری برگزار شد، گفت: یکی از مطالبات دیرینه مردم قم، موضوع فرودگاه این استان بود که سالها به دلیل اختلافات میان سرمایهگذار و دولت متوقف مانده بود، اما خوشبختانه با پیگیری جدی استاندار و توافق با بخش خصوصی، این پروژه به حرکت درآمده و وارد مرحله اجرایی شده است.
وی با اشاره به ابعاد این طرح افزود: محدوده شهر فرودگاهی قم ۲۹۷۰ هکتار است که ۲۱۰۰ هکتار آن به خود فرودگاه اختصاص دارد؛ قرارداد احداث باند استاندارد به طول ۴.۶ کیلومتر و عرض ۶۶ متر برای نشست و برخاست هواپیماهای کوچک و متوسط با بنیاد مسکن کشور منعقد شده و همزمان طراحی ترمینال ۳۰ هزار متر مربع و برج مراقبت مدرن نیز در دست بررسی و تصویب قرار دارد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم با بیان اینکه پروژه مترو قم نیز مراحل نهایی خود را طی میکند، تصریح کرد: فاز نخست خط یک مترو تکمیل شده و تنها ورود قطار و انجام تستهای آن باقی مانده است.
سامری گفت: ادامه خط تا مسجد مقدس جمکران با تکمیل حفاری مترارژ باقیمانده از تونل ۱۴.۸ کیلومتری دنبال میشود و طبق برنامه، این خط ظرف دو سال آینده به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی همچنین از اخذ مجوز خط دو مترو قم خبر داد و افزود: این خط به طول ۲۸ کیلومتر از پایانه مسافربری تا پردیسان امتداد مییابد و در ایستگاه مطهری با خط یک تقاطع خواهد داشت؛ با این اقدام، مسافران میتوانند در ایستگاه ترکیبی مطهری جابهجا شده و از خدمات حملونقل عمومی نظیر اتوبوس و تاکسی استفاده کنند که گام مهمی در بهبود حملونقل درونشهری قم خواهد بود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم، در بخش دیگری از سخنان خود به طرح مسکن ملی اشاره کرد و گفت: استان قم با احداث ۸۶ هزار واحد مسکونی یکی از کانونهای اصلی این طرح ملی است و هماکنون حدود ۳۶ هزار واحد در شهر قم در حال ساخت است و نخستین سری واحدهای ویلایی و حیاطدار در مناطقی چون قنوات، کهک و طایقان امسال تحویل متقاضیان خواهد شد.
سامری در پایان به موضوع آلودگی هوا و ریزگردهای قم پرداخت و خاطرنشان کرد: منطقه سراجه با وسعت ۳۲ هزار هکتار بهعنوان کانون فوق بحرانی ریزگردها شناسایی شده و طرح مهار آن با همکاری گ محیط زیست، منابع طبیعی، وزارت نفت و مدیریت بحران کشور در دستور کار قرار گرفته است و برای اجرای کامل این طرح طی سه سال آینده حدود ۴ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است که با این اقدام بخش مهمی از مشکلات زیستمحیطی قم برطرف خواهد شد.