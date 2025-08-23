به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد امیر، نماینده مردم اهواز، باوی، کارون و حمیدیه در جریان بازدید از عملیات آسفالت معابر روستای‌ام الدیای سه بخش غیزانیه اهواز، گفت: در بخش غیزانیه دچار محرومیت‌های زیادی است، البته تلاش‌ها و خدمات بنیاد مسکن در این بخش قابل تقدیر است.

وی با اشاره به اجرای زیرساخت‌های آسفالت معابر توسط شرکت نفت و گاز مارون، افزود: مجموعه بنیاد مسکن با صرف هزینه حدود ۴ میلیارد تومان درحال تکمیل طرح آسفالت معابر در این روستا است.