مدیرکل دفتر مهندسی و راهبری شبکه توانیر از راه‌اندازی سامانه نظارت و راهبری شبکه برق (نور)، تحت مدیریت دفتر مهندسی و راهبری شبکه توانیر، توسط نخبگان صنعت برق کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، عبدالامیر یاقوتی مدیرکل امور انرژی و مشتریان شرکت توانیر با بیان اینکه الگوی مصرف برق از موضوعات مهمی است که میزان آن برای نقاط مختلف کشور بسته به اقلیم متفاوت است، گفت: این الگو برای تمامی کشور در ماه‌های غیرگرم ۲۰۰ کیلووات ساعت و در ماه‌های گرم برای مناطق عادی ۳۰۰ کیلووات ساعت است.

مصطفی رجبی مشهدی مدیرعامل توانیر بیان کرد: هر سال حدود یک میلیون مشترک به شبکه برق کشور افزوده می‌شود و سال گذشته مصرف با افزایش تقریبی ۶۰۰۰ مگاوات نسبت به سال قبل همراه بوده است.

رضا کفیلی، مدیرکل دفتر مهندسی و راهبری شبکه توانیر گفت: سامانه نظارت و راهبری شبکه برق (نور) به عنوان نرم‌افزار جامع میان تمامی واحدها از جمله شرکت‌های توزیع برق منطقه‌ای، مدیریت شبکه و توانیر، عمل کرده و همکاری و هماهنگی بین این واحدها را بهبود می‌بخشد. ماموریت اصلی این سامانه را دریافت تمامی اطلاعات از سامانه‌های مختلف به‌صورت میکرو سرویس، مدیریت ناترازی بار، نظارت لحظه‌ای و جلوگیری از ناپایداری شبکه بیان کرد و گفت: این سامانه به‌عنوان ابزاری کلیدی در عبور از اوج بار و مدیریت عدالت‌محور بار مورد استفاده قرار می‌گیرد.

